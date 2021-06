Imprese: Bignami (Fdi), 'Tridico da licenziare, aziende non possono fallire per 1 centesimo'

25 giugno 2021 a

a

a

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''Tridico presidente delll'Inps lo hanno nominato i 5 Stelle per eliminare i malfunzionamenti. Far fallire un'impresa per un centesimo non è solo un malfunzionamento, dimostra l'incompetenza del presidente dell'Inps, perchè c'e un legge chiara che dice che quando la differenza è di un centesimo si deve arrotondare. Ecco, lui sta violando la legge''. Non ha dubbi Galeazzo Bignami. membro della commissione Finanze della Camera e nominato recentemente da Giorgia Meloni responsabile del dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fdi nel commentare la situazione dell'impresa che si trova impossibilitata a partecipare a bandi, appalti e gare perchè ha un durc irregolare per un centesimo.

''Fa ridere -dice all'Adnkronos- tutto l'armamentario di semplificazioni targato Draghi se poi non si mettono le imprese in condizioni di investire per davvero. Faremo un'interrogazione al ministro per sapere quando intende licenziare Tridico che sta violando una legge, dato che è lui da considerare responsabile per quello che succede all'Inps. Appena saputa la notizia avrebbe dovuto intervenire subito, e invece niente. Perchè non prova lui a prendere la partita iva e a lavorare per sei mesi da solo? Così avrebbe modo di capire cosa significa lavorare con questa burocrazia. E meno male che lui è stato chiamato dai 5 stelle che volevano cambiarla''.