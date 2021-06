Europei: Uefa, niente più birra in conferenza davanti ai giocatori musulmani

25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Niente più bottiglie di birra davanti ai giocatori musulmani in conferenza stampa durante gli Europei di calcio. Lo hanno deciso l'Uefa dopo quanto accaduto con Paul Pogba. La notizia è stata riportata dal 'Telegraph'. Le squadre dovranno segnalare preventivamente se i giocatori e i dirigenti che parleranno in conferenza sono contrari ad avere dinnanzi una bottiglia di birra per motivi religiosi.

Nei giorni scorsi la Uefa aveva avvertito le Federazioni che avrebbe iniziato a multarle qualora ci fossero stati altri episodi come quello accaduto col francese. Ma ovviamente, scrive il 'Telegraph', ha voluto in tal modo distinguere chi allontana le bottiglie per motivi religiosi e per chi invece lo fa per motivi legati ad una corretta alimentazione.