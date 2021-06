25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu (Adnkronos) - "Noi porteremo con tutte le nostre forze l'approdo a una norma di civiltà come il Ddl Zan, che crediamo anzi tardiva in un Paese come il nostro". Lo ha detto Enrico Letta intervistato dalla Rai a Berlino sul Ddl Zan.