Como: scontro tra due motoscafi nel lago, una vittima di 22 anni

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Un ragazzo di 22 anni è morto questo pomeriggio sul lago di Como per le ferite riportate dopo uno scontro tra il motoscafo su cui si trovava e un altro motoscafo. L'incidente sarebbe avvenuto a poche centinaia di metri da Tremezzina, nei pressi di Lenno, sul lago di Como. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri di Menaggio, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Altri due giovani, sull'imbarcazione della vittima, sarebbero rimasti feriti ma in modo non grave.