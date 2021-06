Agrigento: inchiesta Girgenti Acque, scarcerato uno degli otto arrestati

25 giugno 2021 a

Palermo, 25 giu. (Adnkronos) - Non è stato convalidato il fermo emesso ieri dalla Procura di Agrigento per Iginio Della Volpe, commercialista di 63 anni, arrestato nell'ambito dell'operazione "Waterloo" che ha portato in carcere anche l'ex patron di Girgenti Acque Marco Campione e altre sette persone. Lo ha deciso di Gip di Taranto che ha accolto la richiesta del difensore. Non è stata emessa neppure alcuna misura cautelare.

Solo in due hanno risposto oggi al gip degli otto fermati dell'operazione di ieri, tra cui Della Volpe, scarcerato.