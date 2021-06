Milano: Sala, 'indecisione su candidato perché destra è divisa'

26 giugno 2021 a

Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Il candidato del centrodestra per Milano "arriverà" e "sono convinto che sarà un confronto importante perché la città è un crocevia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano, spiegando però che i motivi di questa indecisione derivano dalle divisioni interne al centrodestra.

"Sentivo Salvini dire che la città è ferma perché non c'è una sinistra unita ed ero sbigottito. Mi sembra il contrario: credo - afferma - che parte dell'indecisione derivi dal fatto che la destra è rappresentata da anime diverse e credo che Salvini ora senta molto la concorrenza della Meloni e questo qualche problema lo creerà".

La sua campagna elettorale non ha ripercussioni. "La mia campagna elettorale è fare il sindaco, non la sento sminuita. Una campagna per il sindaco uscente è sempre sui generis: l'importante è fare il sindaco".