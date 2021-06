Calcio: Haaland recordman, a Mykonos cena da 500mila euro e mancia da 30mila

26 giugno 2021 a

a

a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Erling Haaland continua ad infrangere record, anche fuori dal campo. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund sta scrivendo una carriera incredibile in campo macinando primati su primati, ma l'oggetto dei desideri di mercato del Real Madrid ha deciso di dare spettacolo anche fuori. Nella vacanza a Mykonos, dove di certo non passa inosservato con il suo look stravagante, il norvegese avrebbe speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro.