Roma, 26 giu (Adnkronos) - "I gesti simbolici sono importanti per affermare i valori. Per questo alcuni di noi decisero, in Parlamento, di inginocchiarsi per il #BlackLivesMatter. Per questo è giusto farlo anche sui campi di calcio. Tiferò gli #Azzurri. Però dispiace per la loro scelta di non scegliere". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini.