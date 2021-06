Tennis: Wta Eastbourne, titolo alla lettone Ostapenko

26 giugno 2021 a

a

a

Eastbourne, 26 giu. -(Adnkronos) - Nel torneo Wta 500 di Eastbourne, nella prima finale fra due non teste di serie nella storia del torneo dal 2013, Jelena Ostapenko ha sconfitto per la prima volta in carriera l'ex Top 15 estone Anett Kontaveit. Ostapenko, ex campionessa del Roland Garros, ha chiuso 6-3 6-3 conquistando così il suo quarto titolo Wta. In finale, la campionessa lettone ha chiuso con 24 vincenti a 17 diventando la terza wild card nell'albo d'oro dopo Monica Seles nel 1996 e Julie Halard-Decugis nel 2000.