Europei: il Galles omaggia Eriksen, Bale consegna a Kjaer una maglia personalizzata

26 giugno 2021 a

a

a

Amsterdam, 26 giu. -(Adnkronos) - Non solo la Johan Cruijff Arena, anche il Galles ha omaggiato Christian Eriksen, che non potrà essere in campo nell'ottavo di finale dell'Europeo per il malore accusato durante la sfida contro la Finlandia. Prima del match il capitano dei 'dragoni' Gareth Bale ha consegnato a quello danese Simon Kjaer una maglia del Galles, personalizzata con il nome del centrocampista dell'Inter e il numero 10.