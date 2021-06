Ginnastica: pass olimpico per Vanessa Ferrari, quarta partecipazione ai Giochi

26 giugno 2021 a

a

a

Doha, 26 giu. - (Adnkronos) - Vanessa Ferrari scrive la storia: ottiene il pass per Tokyo 2020 nel corpo libero grazie al risultato ottenuto nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica in corso Doha e si qualifica ai Giochi Olimpici per la quarta volta in carriera. Un record fantastico: prima di lei nessuna ginnasta azzurra era riuscita nell'impresa, con Miranda Cicognani e Monica Bergamelli che si erano fermate a 3 edizioni. Vanessa, a Doha, ha superato la concorrenza di un'ottima Lara Mori (seconda, 13.633) con una prestazione superlativa, che le ha regalato la vittoria con un totale di 14.266. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 346 (174 uomini, 172 donne) in 34 discipline differenti con 134 pass individuali