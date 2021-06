Coronavirus: Lombardia, 115 nuovi positivi e 5 morti in ultime 24 ore

26 giugno 2021 a

Milano, 26 giu.(Adnkronos) - Sono 115 i nuovi casi di positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 36.699 tamponi eseguiti con una percentuale di positività che flette allo 0,3%. Le vittime sono cinque contro le due di ieri, complessivamente i morti salgono a 33.772 morti. I ricoveri scendono a 269 (-29), mentre si registra un +1 in terapia intensiva per un totale di 64 posti occupati. Per quanto riguarda le province lombarde, sono 39 i nuovi casi a Milano, 19 a Varese, 12 a Bergamo, 11 a Mantova, 8 a Cremona, 7 a Brescia e a Lodi, 6 a Como, 1 a Sondrio e Pavia, 0 a Monza e Brianza e a Lecco.