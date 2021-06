Governo: Berlusconi, 'sta lavorando bene ma restano tante cose da fare'

27 giugno 2021 a

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Nel frattempo, la quotidianità della politica va avanti e noi stiamo svolgendo una funzione essenziale a sostegno del Governo Draghi. È un governo voluto da noi per primi, che ha un compito essenziale da svolgere: quello di far uscire il Paese dall'emergenza sanitaria e da quella economica. Il Governo sta lavorando molto bene, sta dando attuazione a molte delle nostre indicazioni (penso per esempio al piano vaccinale), ma rimangono tante cose da fare". Ad affermarlo è Silvio Berlusconi in un intervento pubblicato su 'Il Giornale'.

"Mentre altri partiti ripropongono temi divisivi e laceranti come la legge Zan (che non aumenta le tutele per i più deboli e così com'è mette in pericolo la libertà di opinione) - sottolinea l'ex premier-, noi ci occupiamo della riforma del fisco – abbiamo elaborato per questo un importante piano di tagli alle aliquote –, della burocrazia, della giustizia. Tutte materie nelle quali il ruolo di Forza Italia, dei nostri ministri e dei nostri parlamentari è fondamentale. Così come è fondamentale il lavoro di elaborazione e di mobilitazione che, sotto la guida di Antonio Tajani, Forza Italia sta svolgendo. Tutto questo naturalmente deve continuare e rafforzarsi".