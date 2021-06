M5S: Gallo, 'abbiamo bisogno di Grillo e Conte, servono coraggio e umiltà'

27 giugno 2021 a

a

a

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di Grillo, antisistema e radicale, che guarda con attenzione agli ultimi e alla crisi ambientale, ma anche di Conte, pragmatico e istituzionale, che sa arginare conflitti e placare egoismi e isolamenti nella società, in un contesto storico in cui ci sono sfide planetarie da affrontare e importanti risposte ancora da dare". Così Luigi Gallo, deputato del M5S.

"Oggi, come forza politica, possiamo rivendicare un ruolo importante sui temi ambientali, sul lavoro, sulla giustizia, sull'etica pubblica, e siamo di certo gli unici a garantire che la transizione ecologica non sia un paravento per gli interessi dei grandi gruppi industriali. Servono coraggio e umiltà", conclude.