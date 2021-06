27 giugno 2021 a

Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Con 26.438 tamponi effettuati, sono 119 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4% (ieri 0,3%). In flessione i ricoverati nei reparti ordinari (258, -11) e in terapia intensiva (62 in totale, due in meno nelle ultime 24 ore).