Milano: lanciano bottiglie contro carabinieri, De Corato 'inaccettabile'

Milano, 27 giu. (Adnkronos) - "Sabato notte, come ormai accade tutti i fine settimana, si registra un vero e proprio bollettino di guerra nelle zone della movida. C'è stata una rissa in piazza XXIV Maggio con un gruppo di giovani immigrati che hanno lanciato bottiglie contro i carabinieri arrivati per disperderli. Un italiano di 19 anni è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per aver lanciato delle bottiglie di vetro. Circa nelle stesse ore, un autista Atm veniva minacciato da un 34enne italiano che dava in escandescenze e danneggiava il mezzo". A parlare è il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato.

"E' questo il controllo di cui si vanta il sindaco Sala? E' questa la sicurezza di cui parla per Milano? Quando il centrodestra guidava Milano avevamo vietato tassativamente il consumo di bevande in vetro fuori dai locali e i controlli erano rigorosissimi proprio per evitare le scene di guerriglia a cui stiamo assistendo oggi. Per quanto riguarda invece la sicurezza sui mezzi pubblici, col centrodestra il Nttp (Nucleo tutela trasporto pubblico) contava su 50 agenti in servizio giorno e notte, ora con Sala ce ne sono 14! Non è accettabile!", conclude De Corato.