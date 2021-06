Ustica: Verini, 'governo chieda ultimo atto lealtà alleati per chiudere vicenda'

27 giugno 2021 a

a

a

Roma, 27 giu (Adnkronos) - “Cara Daria, in questa giornata voglio abbracciare te e tutti i familiari dell'Associazione che da anni si batte con coraggio e tenacia per l'affermazione piena della verità sulla strage di Ustica”. È quanto scrive Walter Verini, parlamentare e tesoriere del Pd, in una lettera a Daria Bonfietti, presidente dell'associazione parenti delle vittime della strage di Ustica.

"Le parole del Presidente della Repubblica, dei vertici delle istituzioni, di tante personalità confermano come interesse del Paese sia esattamente questo: chiudere definitivamente una storia fatta di depistaggi, manomissioni, inquietanti opacitá, che ancora qualcuno sembra perfino proseguire. Una storia - prosegue Verini - che alla base ha ottantuno vittime innocenti, morte quel 27 agosto per una azione di guerra nei cieli sopra Ustica. Una azione da parte di aerei di Paesi alleati che - a caccia di un aereo libico che avrebbe potuto avere a bordo il leader di quel Paese - colpirono per errore il DC 9 dell'Itavia".

"Ora – conclude l'esponente dem - il governo è nelle condizioni di disvelare tutti gli aspetti, di chiedere ai Paesi alleati l'ultimo necessario atto di leale collaborazione. Lo si deve ai caduti, ai loro familiari. Lo si deve all'Italia”.