27 giugno 2021 a

a

a

Roma, 27 giu (Adnkronos) - "Milano, ore 21 del Pride. Una coppia di ragazzi in bici al semaforo, uno chiama l'altro in modo affettuoso. Un uomo lo sente e scatta la furia: finiscono in ospedale, mano fratturata e trauma cranico. Mentre la politica straparla di mediazioni, fuori la violenza continua. #DDLZan". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan.