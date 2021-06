28 giugno 2021 a

(Adnkronos) - È in corso un'operazione di polizia giudiziaria per l'esecuzione di misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, in relazione agli eventi avvenuti al carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Alle ore 11.00 odierne il procuratore terrà una conferenza stampa.