28 giugno 2021 a

a

a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Serve un centrodestra compatto" al Governo, ma "non penso a partiti unici, in questo momento partiti che nascono, che muoiono, che si fondono penso che non cambino la storia del Paese. Una collaborazione sì, una federazione sì". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'.