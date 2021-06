M5S: Bersani, 'Conte non vuole farsi un suo partito ma un partito'

28 giugno 2021 a

a

a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Un eventuale addio di Giuseppe Conte "metterebbe in libertà una logica di Movimento cioè un ritorno" indietro che "non credo sia cosa più utile. La cosa più utile sarebbe riuscire in questo esperimento di portare la freschezza e la radicalità di un movimento dentro un soggetto politico che garantisce stabilità. Io mi auguro" si vada verso questo e "questo si identifica di più in Conte". Così Pier Luigi Bersani ad Agorà Estate.

Conte potrebbe fare un suo partito? "Credo che una figura come Conte non possa essere sprecata ma Conte non ha in testa un partito personale ma un partito che abbia un democrazia interna, logiche di rappresentanza interna. Questo ha in testa ma l'operazione è difficile".