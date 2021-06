Europei: Mazzola, 'non ci aspettavamo un'Austria così tosta'

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Quello che è successo sabato sera contro l'Austria può considerarsi un episodio isolato". Lo ha detto Alessandro Mazzola, campione d'Europa con la Nazionale nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, all'Adnkronos, in merito alla partita di sabato sera, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, vinta dall'Italia contro l'Austria. "Sono stati più tosti del previsto -prosegue Mazzola-, non ce l'aspettavamo e siamo andati in sofferenza".