Sicuri oggi, Cyber Immuni domani: Kaspersky presenterà il suo nuovo approccio alla sicurezza informatica al MWC 2021

(Milano 28 giugno 2021) - Milano, 28 giugno 2021

Kaspersky parteciperà al Mobile World Congress di Barcellona dal 28 giugno al 1 luglio 2021. L'azienda presenterà le innovative tecnologie Cyber Immuni progettate per l'Internet of Things (IoT) e le soluzioni per aiutare le organizzazioni e gli utenti ad essere cyber-resilienti nelle sfide di ogni giorno.

A seguito della pandemia di Covid-19, abbiamo assistito a rapidi progressi tecnologici e alla digitalizzazione di molti ambiti della nostra vita. In particolare, l'infrastruttura delle smart city si è sviluppata rapidamente e oggi comprende dispositivi IoT, reti di trasporto, infrastrutture per servizi governativi digitali e aziende, nonché una varietà di altri elementi fondamentali. Questo implica che le minacce informatiche costituiscono sempre più un pericolo per il mondo reale e sono diventate un serio ostacolo alla trasformazione digitale a livello mondiale. Kaspersky sostiene che la costruzione di un futuro sicuro nell'IoT e in altre aree sia possibile, progettando soluzioni cyber-immuni basate sul sistema operativo KasperskyOS, che è in grado di contrastare queste minacce a livello intrinseco. Al Mobile World Congress, Kaspersky presenterà le sue soluzioni progettate appositamente per la sicurezza dei sistemi intelligenti e connessi, tra cui: Kaspersky Transportation System Security e

Il 28 giugno dalle 11.45 alle 12.45, Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky, terrà un discorso di apertura intitolato “Cyber Immunity for Cyber Age”. Durante il discorso, Kaspersky illustrerà il concetto di Cyber Immunity e spiegherà perché l'attuale panorama della sicurezza informatica richiede un approccio drasticamente diverso per proteggere efficacemente un ecosistema in cui tutto è connesso.

Il 30 giugno dalle 16.45 alle 17.30, Victor Chebyshev, Lead Security Researcher del Kaspersky Global Research & Analysis Team, terrà una presentazione all'interno della sezione IA dell'evento, dal titolo

Presso lo stand 2L51 situato al padiglione 2, Kaspersky presenterà anche le sue soluzioni per le imprese, tra cui il Kaspersky Optimum Security, il sistema di voto online Polys basato su blockchain, la soluzione stand-alone Kaspersky Antidrone per combattere i rischi per la privacy e la sicurezza dei droni civili, nonché i servizi a valore aggiunto per operatori e xSP. Per approfondire ulteriormente come la pandemia abbia fatto avanzare il progresso tecnologico e come le tecnologie digitali influenzeranno la nostra società in futuro, il 29 giugno dalle 12 alle 13, Kaspersky terrà una conferenza stampa intitolata "L'amore nell'epoca del digitale: cosa ci riserva il futuro?" (CC1 – Aula 1.1, Fira Gran Via). In questa occasione Tatyana Shishkova, security expert di Kaspersky, presenterà una panoramica dei rischi alla sicurezza osservati nelle app di incontri più popolari. La presentazione sarà seguita da una tavola rotonda in cui Tatyana Shishkova, insieme ad altri esperti, discuterà del futuro dell'amore e degli appuntamenti romantici e di come la nostra crescente dipendenza dalla tecnologia influenzi i rapporti umani. La conferenza stampa sarà trasmessa in esclusiva in streaming sul

Per scoprire come partecipare agli incontri con i relatori di Kaspersky e dove trovare lo stand dell'azienda, è possibile visitare la

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

