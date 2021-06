Europei: Rambaudi, 'inginocchiamento? Abbiamo libertà di scelta, conta il rispetto'

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo la libertà di scelta, quindi ognuno è libero di fare come meglio crede. Importante è che la base sia il rispetto". Lo ha detto Roberto Rambaudi, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale, all'Adnkronos in merito all'Italia, che venerdì si inginocchierà in favore del movimento 'Black Live Matter' prima del fischio d'inizio della partita contro il Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020.