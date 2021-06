Europei: Rambaudi, 'Austria squadra brillante ma l'Italia ha saputo soffrire'**

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "La partita con l'Austria è stata difficile per tanti motivi, per la tensione di una partita da dentro fuori, perché era tanto che l'Italia non giocava partite così importanti e inoltre si è trovata davanti una squadra brillante ma comunque ha saputo soffrire". Lo ha detto Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, all'Adnkronos in merito alla vittoria dell'Italia ai supplementari contro l'Austria nella sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. "Non sempre si vince dominando - prosegue Rambaudi - ma sono stati a bravi a leggere la situazione. Mancini poi con i cambi ha dato la spinta giusta".