Fiera Milano: per Fondazione patrimonio e utile in crescita nel 2020

Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Fondazione Fiera Milano chiude il 2020, l'anno della pandemia di Covid, con un patrimonio netto in aumento a 722,73 mln (+6,87%) e un utile in crescita a 46,59 mln dai 12,45 mln del 2019. Il consiglio generale della Fondazione Fiera Milano, presieduto da Enrico Pazzali, ha approvato oggi il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato di Fondazione Fiera Milano. La crescita del patrimonio è stata determinata anche dall'opportunità concessa dal Governo alle aziende "per compensare gli effetti della pandemia attraverso il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni d'impresa". Un risultato positivo, che "ha migliorato anche la struttura finanziaria della Fondazione nonostante lo stanziamento di un fondo per gestire gli oneri per la ripartenza del settore fieristico dopo la pandemia", spiega una nota.

Coerentemente con quanto previsto dallo statuto, il risultato verrà interamente destinato a investimenti a sostegno del territorio secondo la mission della Fondazione. "Gli effetti della pandemia e l'anno del Centenario di Fiera Milano hanno segnato un cambiamento radicale negli obiettivi da perseguire con il piano industriale, caratterizzati da una gestione di “crisi” prima sanitaria e poi economico-sociale. In linea con le previsioni statutarie, Fondazione Fiera Milano ha assunto un ruolo prevalentemente di sostegno nei confronti del territorio e della collettività per gestire l'emergenza sanitaria in uno dei territori del Paese più colpiti, contribuendo alla sua messa in sicurezza", sottolinea la fondazione.

L'implementazione del piano triennale si è inserita in un contesto economico mondiale profondamente mutato dalla pandemia da Covid19 e che richiederà ai protagonisti di questo mercato una maggiore competitività e capacità di innovazione nel settore fieristico-congressuale.