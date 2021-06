Tv: dal 24 settembre su Apple TV+ 'Fondazione', adattamento romanzi best-seller di Asimov (2)

28 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Con protagonisti i candidati all'Emmy Award Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey, questo viaggio monumentale racconta le storie di quattro personaggi-chiave che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate da cui dipende il destino dell'umanità. Nel cast del dramma Apple Original troviamo anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch. Dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, “Fondazione” è prodotto per Apple da Skydance Television with Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost sono produttori esecutivi.

Apple TV+ ospita i titoli pluripremiati Apple Originals degli storytellers più creativi di oggi. Apple TV+ offre serie drammatiche e commedie avvincenti e di qualità, lungometraggi, documentari innovativi e intrattenimento per bambini e famiglie, ed è disponibile per la visione su tutti i tuoi schermi preferiti. Dopo il suo lancio il primo novembre 2019, Apple TV+ è diventato il primo servizio di streaming di prodotti completamente originali lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima titoli originali e che hanno ricevuto molti riconoscimenti più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming. Apple Originals ha ricevuto 329 nomination a diversi premi e ottenuto 81 vittorie in poco più di un anno, tra cui un Golden Globe, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Daytime e Primetime Emmy Awards, un NAACP Image Award, un Peabody Award e altro ancora.