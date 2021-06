Milano: la seguono nel fast food per rubare zaino, due arresti in Centrale

28 giugno 2021 a

Milano, 28 giu. (Adnkronos) - La seguono mentre entra in un fast food per rubarle lo zaino, ma gli agenti della Polfer li vedono e riescono ad arrestarli. E' successo sabato scorso, durante un servizio anti-borseggio, in zona piazza Duca d'Aosta, nei pressi della stazione di Milano Centrale.

Gli agenti hanno tratto in arresto due cittadini algerini di 34 e 39 anni, già noti come borseggiatori, pluripregiudicati, responsabili del furto aggravato dello zaino di una donna, pedinata dalla stazione. Nello ziano c'erano uno smartphone e 109 euro.