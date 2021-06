28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - E' utile impostare in maniera intelligente e corretta il dialogo tra Ue e Usa in sede Ocse per quanta riguarda la tassazione dei proventi dei giganti digitali. E' quanto emerso durante il colloquio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il segretario di Stato statunitense, Antony John Blinken.