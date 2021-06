M5S: Boccia, 'rispetto per dibattito interno, Pd per campo largo'

29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle è stato sicuramente il più grande movimento di massa degli ultimi vent'anni entrato poi in Parlamento e, ora, sta vivendo un'evoluzione naturale che va rispettata". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7.

"La vera trasformazione è iniziata con la scelta di campo fatta due anni fa, ancora prima della nascita del governo Conte 2, quando dopo le elezioni europee passarono dalla protesta al lavoro per l'Europa, votando a favore della nascita della commissione Von der Leyen. Il Pd rispetta il dibattito interno al M5S e, ovviamente, rispetteremo qualsiasi scelta; è indubbio che Beppe Grillo e Giuseppe Conte rappresentano due storie importanti e due esperienze dello stesso movimento di due fasi diverse che, se si sommano, possono dare un contributo importante alla costruzione di un campo largo progressista, riformista e europeista alternativo alle due destre italiane antieuropeee di Meloni e Salvini che si dividono temporaneamente per convenienza ma si sommano, come si vede nelle elezioni amministrative, e insieme arrivano per le politiche al 40%".