M5S: Della Vedova, 'Conte esiste grazie a Grillo, tema vero è sostegno a Draghi'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ho conosciuto e combattuto il Movimento 5 Stelle vero, quello che ha sfondato elettoralmente con la rivoluzione violenta, populista e antipolitica di Grillo. Sono stato tra i pochi che hanno cercato di dire no alla riforma costituzionale e al brutale taglio dei parlamentari. Ho combattuto Conte dall'opposizione, anche a differenza della Lega che lo ha avuto premier per un anno. Per questo trovo che Conte sia fuori misura nel suo distinguersi da Grillo: Conte esiste perché è esistito quel M5S”. Lo ha detto a SkyTg24 il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di Più Europa.

“La cosa che più mi preme è capire se questa dinamica finirà per indebolire Draghi. Il M5S, di Grillo, di Conte o di Di Maio, deve dire se intende sostenere oppure no l'agenda di riforme, di investimenti e di nuovo protagonismo dell'Italia in sede di Unione Europea e nei rapporti transatlantici”, ha concluso Della Vedova