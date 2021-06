Pd: Provenzano, 'corrente Mao? Sarà un pezzo satirico..'

29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ma sarà un pezzo satirico, dai! L'autore una volta mi attribuì cose già smentite. E io: 'Ma come ti vengono certe invenzioni?'. Lui: 'Contentissimo che dopo le invenzioni rispondi… Fai un'intervista e spiega che non è vero'. Vedi, che replichi? Se fa ridere, è sempre un bene". Così Peppe Provenzano su twitter commenta un post su un pezzo de Il Foglio in cui si parla di una 'corrente Mao' nel Pd e del vicesegretario dem.