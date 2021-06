Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (3)

29 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Questo significa che se il ddl Zan entrasse in vigore così come è formulato attualmente, lei rischierebbe di finire in tribunale se di nuovo pronunciasse frasi come quelle che le costarono l'incarico di commissario europeo?

"E' una questione delicata, ogni norma -risponde Buttiglione- viene interpretata e ci sono alcuni giudici che mostrano nei loro atti un pregiudizio, tale che potrebbe spingerli a condannare l'opinione come se fosse incitamento alla violenza. Una società libera è una società in cui i peccatori hanno diritto di peccare e i parroci hanno il diritto di dire che il peccato è peccato".

Potranno farlo ancora senza finire indagati in base a certe norme contenute nel ddl Zan? "C'è questo rischio, bisogna stare molto attenti nella formulazione delle norme, perchè a volte ci sono dei magistrati ideologizzati che leggono nella legge più di quello che c'è scritto, bisogna pesare ogni parola".