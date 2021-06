Modena, Gruppo Bper inaugura Hub vaccinale 'aziendale'

29 giugno 2021 a

Modena, 29 giu. (Adnkronos) - Già 4 mila prenotati di cui 1200 solo a Modena. La campagna vaccinale nazionale per tutti i dipendenti e famigliari del Gruppo Bper accelera. Migliaia di adesioni negli Hub messi a disposizione del Gruppo nei punti Unisalute e oggi nel parcheggio della sede del Centro Servizi del gruppo bancario, a Modena, è stato inaugurato il Punto Vaccinale anti Covid 19. Si tratta in tutto e per tutto di una clinica mobile sul modello di quelle rese famose dalla Moto Gp. Due piani con sale d'attesa, postazioni per la valutazione dell'anamnesi dei pazienti e soprattutto box dove vengono somministrati i vaccini. Inaugurato e subito operativo con le prime persone convocate per le dosi di vaccino già da stamattina.

"Si tratta di una grande soddisfazione, sono già 4mila i colleghi e familiari che si sono prenotati e la speranza è quella di essere utili in futuro a sempre più persone - ha spiegato il vice direttore generale di Bper Pierpio Cerfogli - Funziona come un normale punto vaccinale, è necessario prenotarsi, con tempi di attesa molto brevi, ma soprattutto, la cosa più importante di questa iniziativa, è che consente di alleggerire la pressione sulle altre strutture e quindi comporta un beneficio anche per i non-dipendenti Bper."

L'accordo con Unisalute non si limita ai vaccini. Per i dipendenti Bper e loro familiari infatti verrà messo a disposizione una polizza assicurativa in caso di eventuali reazioni avverse al vaccino e un indennizzo giornaliero a fronte di ricovero in ospedale