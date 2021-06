Generali: sponsor regata Barcolana 2021

29 giugno 2021 a

Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Generali è presenting sponsor di Barcolana, la manifestazione velica giunta alla 53esima edizione e sempre più dedicata alla sostenibilità ambientale e ai temi della Diversity&Inclusion che si disputerà il prossimo 10 ottobre nel Golfo di Trieste. Con la Barcolana, a cui Generali è a fianco da oltre quarant'anni, "la compagnia condivide l'impegno verso la società, promuovendo - spiega una nota - la diffusione della cultura dello sport, della sostenibilità ambientale e della Diversity&Inclusion”.

"La regata Barcolana è una festa del mare e la partecipazione straordinaria di velisti e appassionati è il suo simbolo. Oggi più che mai ritornare in mare insieme, consapevoli della stagione che stiamo vivendo e di quanto l'impegno di ciascuno conti per il benessere e la sicurezza di tutta la comunità, è un messaggio forte da veicolare attraverso la passione per lo sport, il rispetto per l'ambiente, la solidarietà, l'integrazione. Per Generali, la cui ambizione è essere Partner di Vita, è un impegno verso le proprie persone e le comunità in cui opera", afferma il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola.

Nel 2021 Generali celebra i 190 anni dalla fondazione e la vela, disciplina sportiva che Generali sostiene storicamente e di cui condivide i valori, sarà lo sport utilizzato per parlare di gender equality, affrontando il tema delle professioni legate al mare tradizionalmente percepite come maschili. I temi dell'ambiente, dell'integrazione e della Diversity&Inclusion sono stati negli ultimi anni al centro delle iniziative promosse da Generali in Barcolana.