29 giugno 2021 a

a

a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "E Conte 'non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione'. Non male per la propria prima scelta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Due volte". Lo scrive Ivan Scalfarotto su twitter.