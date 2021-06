Fisco: è scontro su cashback, ma Draghi tira dritto** (2)

29 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Ma intanto continua il tam tam dei grillini, che snocciolano anche i numeri del cashback: “Fino ad oggi, sono 8,9 milioni i cittadini che hanno aderito con un totale di 784,4 milioni di transazioni e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati. Di fatto, si sceglie inopinatamente di tornare al passato, invece di sostenere un programma anti-evasione che sta funzionando”, scrivono i deputati della commissione Finanze.

Dall'America Latina, dove è in viaggio per scrivere alcuni reportage, si fa sentire anche Alessandro Di Battista: “Il Movimento - lamenta - continua a non toccar palla (cosa ampiamente prevedibile e prevista da chi non aveva altri interessi). Gongola la Lega, partito che non ha mai fatto della lotta all'evasione la sua ragion di vita e gongolano tutti quelli che mesi fa hanno attaccato questa semplice misura di buon senso a sostegno, soprattutto, della classe media. Il tutto mentre più o meno tutti i dirigenti del Movimento giurano amore eterno a Mario Draghi".

“La sua sospensione è un errore e un pessimo messaggio”, twitta l'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Mentre per Carla Ruocco, presidente M5s della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, "eliminarlo è folle", visto che "ha obbligato i negozianti furbetti a mettere il Pos, ha aiutato gli anziani ad attivare lo Spid e una carta alla Posta. Ha sostenuto i nostri giovani.