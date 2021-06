Consumi: mercato beauty riparte con ecommerce, salirà a 616 mld dollari nel 2025 (3)

29 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Ed in un contesto di beauty sempre più 'digital', un segmento ad alto potenziale è rappresentato dai modelli a subscription box, che prevedono - in cambio di un pagamento anticipato mensile o trimestrale - la consegna fisica ricorrente di una beauty box con all'interno una selezione di prodotti, pensata per offrire un'esperienza e un valore aggiunto rispetto ai prodotti venduti singolarmente al dettaglio.

Nato in Usa circa un decennio fa, questo fenomeno ha presto raggiunto il successo e conquistato anche il mercato europeo registrando, negli ultimi 3 anni, un Cagr pari al 28%. Secondo Cross Border Growth Capital questa tendenza rimarrà forte anche in futuro, grazie alla capacità di interpretare al meglio i trend di maggiore successo: personalizzazione, community engagement, sostenibilità e attenzione alla qualità del prodotto.

Stando ai dati, il mercato delle beauty box dovrebbe infatti avvicinarsi agli 875 milioni di euro entro il 2024 in Europa, il che implicherebbe un Cagr del 27,3% nei prossimi 4 anni. A livello mondiale, FabFitFun e Ipsy sono i players più rilevanti, mentre in Europa emerge BirchBox ed in Italia, leader nel mercato delle subscription box è Abiby che ha chiuso il 2020 con +170% di fatturato rispetto al 2019 e +162% in termini di box consegnate.