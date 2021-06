Astrofisica: avanza progetto Ska, via libera alla fase di costruzione (2)

29 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Vorrei ringraziare coloro i quali hanno contribuito a rendere tutto questo possibile negli ultimi decenni, dall'inizio del progetto fino a oggi, e in particolare tutti i team che hanno lavorato così duramente e sono andati avanti rispettando le scadenze nonostante la pandemia e in circostanze molto difficili" aggiunge Diamond. "Vorrei anche ringraziare gli Stati membri per la fiducia che ripongono in noi, investendo in infrastrutture di ricerca su larga scala e a lungo termine in un momento in cui le finanze pubbliche sono sotto forte pressione" sottolinea ancora.

Il progetto Ska ha visto progressi impressionanti negli ultimi mesi: dopo il completamento del processo di ratifica del trattato Skao da parte di tutti e 7 i firmatari - Australia, Cina, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito - Francia e Spagna sono sempre più vicine all'adesione all'Osservatorio.

Recentemente è stato anche firmato un accordo di cooperazione con l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne per conto della Svizzera, in attesa che il governo elvetico aderisca ufficialmente allo Skao. Altri paesi, compresi quelli che hanno preso parte anche alla fase di progettazione dei telescopi Ska (Canada, Germania, India e Svezia) e altri entrati a far parte del Consiglio più di recente (Giappone e Corea del Sud), completano la ristretta lista degli Osservatori.