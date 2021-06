Translated riceve 25 milioni di dollari di investimenti da Ardian

30 giugno 2021 a

PARIGI e SAN FRANCISCO e ROMA, 30 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Translated, l'azienda pioniera nell'uso dell'intelligenza artificiale per il supporto dei traduttori professionisti, ha annunciato che Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, ha investito 25 milioni di dollari con il fondo Ardian Growth, nell'ambito di un round di investimento da 30 milioni.

Translated, che ha sedi in Italia e negli Stati Uniti, ha sviluppato la propria piattaforma di traduzione end-to-end e, successivamente ModernMT, il noto software proprietario di traduzione automatica neurale adattiva. Grazie a queste tecnologie e alla rete di 200.000 traduttori professionisti, l'azienda ha registrato negli ultimi anni una crescita organica del 30% su base annua. Questa simbiosi tra uomo e intelligenza artificiale permette oggi a Translated di servire piattaforme tecnologiche globali come Airbnb, Google e Uber, come più di una decina di migliaia di piccole e medie imprese internazionali.

Con l'obiettivo di mettere a frutto la comprovata esperienza nello scale-up di aziende tech , il team di Ardian Growth ha deciso di sostenere le ambizioni dei fondatori Isabelle Andrieu e Marco Trombetti nel campo dell'IA e della traduzione. Con questo investimento, Ardian favorirà ulteriormente la crescita di Translated e l'adozione della sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale in Europa e negli Stati Uniti.

Marco Trombetti, co-founder e CEO di Translated, ha commentato: "Crediamo che permettere a tutti di capire una lingua e di essere capiti sia una delle più grandi sfide dell'umanità. Più le persone saranno in grado di comunicare tra loro, più sarà facile per l'umanità raggiungere grandi traguardi. Abbiamo deciso di collaborare con Ardian perché condivide con noi il valore della diversità, ci permette di accelerare l'attuazione dei nostri piani e ha il DNA e i mezzi per farlo nel lungo periodo".

Isabelle Andreu, co-fondatrice di Translated, ha affermato: "Sono entusiasta per il traguardo raggiunto finora grazie alla nostra determinazione, al duro lavoro e al talento del nostro team. Siamo pieni di entusiasmo pronti a proseguire questo incredibile viaggio".

Laurent Foata, Head of Ardian Growth, ha dichiarato: "Fondata e autofinanziata da imprenditori di talento come Marco e Isabelle, Translated registra già oltre il 50% delle vendite negli USA. Questi risultati straordinari sono in sintonia con la filosofia di investimento di Ardian Growth e in linea con il percorso delle nostre aziende di software".

Bertrand Schapiro, Managing Director del team di Ardian Growth, ha aggiunto: "Anticipando il concetto di IA e adattandolo al mondo della traduzione, Translated ha scosso un mercato storicamente dominato da pochi operatori. Siamo lieti di sostenere un'azienda che ha saputo contribuire all'innovazione del campo dell'IA senza perdere di vista i propri obiettivi ".

Da 20 anni Translated offre servizi di traduzione professionale in 194 lingue e 40 aree di competenza. Grazie all'utilizzo combinato di creatività umana e intelligenza artificiale, è in grado di realizzare traduzioni di qualità in tempi sorprendentemente rapidi.

Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 112 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, nelle Americhe e in Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance.

Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l'attività di Ardian stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo.

Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 700 dipendenti distribuiti tra le 15 sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San Francisco e Santiago) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società gestisce fondi per conto dei suoi circa 1000 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.

