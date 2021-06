Lavoro: Provenzano, 'importante accordo, nostre richieste erano giuste'

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Importante accordo. Perché rilancia il dialogo sociale dopo le mobilitazioni sindacali. Perché non c'era alcun inganno, le nostre richieste erano giuste. Non per alzare bandierine al Governo, ma per rafforzare il lavoro nella ripresa. Perché la coesione sociale rafforza l'Italia". Così il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, su twitter, commentando l'accordo sul lavoro tra Governo e Parti sociali.