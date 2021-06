Europei: Sala, 'ridicola gestione azzurri adesione a campagna Black Lives Matter'

30 giugno 2021 a

Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell'adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo post a proposito di quanto accaduto domenica in Piazza Sant'Eustorgio, a Milano, quando una colluttazione tra un gruppo di giovani e i carabinieri arrivati a supporto dell'esercito è stata vissuta come un "atto di razzismo" da parte di alcuni presenti. Nel post, Sala ha sottolineato che il razzismo "è una cosa seria".