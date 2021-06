Maturità: dalle mappe concettuali ai podcast, Studenti.it si conferma punto di riferimento (2)

30 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Tra le tante difficoltà riscontrate a fine anno, la più grande riguardava proprio la preparazione dell'esame: non a caso, secondo un recente sondaggio lanciato da Studenti.it, l'80% dei ragazzi non si sentiva sufficientemente preparato o temeva di avere lacune a causa della didattica a distanza. Gli esami, però, sono andati meglio del previsto e a dirlo sono le testimonianze raccolte sui canali social del brand, diventati un vero e proprio punto di ritrovo e di confronto per tutti i maturandi: “Il mio esame è andato bene. Ero emozionata, avevo studiato tanto e mi è sembrata una passeggiata”, scrive Veronica. "Ragazzi è andata! Un'emozione indimenticabile, in bocca al lupo ai prossimi!”, le fa eco Desiree.

Dai riassunti di Letteratura alle spiegazioni di matematica, dalle schede di Inglese alle curiosità scientifiche, dai consigli pratici per aiutare la memoria e la concentrazione alle dritte per contrastare l'ansia da prestazione, la maturità si conferma, quindi, sempre più social e digitale.

Presente su tutti i principali social network con una fanbase di 910.000 utenti (fonte: Shareablee e TikTok, giugno 2021), nelle settimane delle prove d'esame Studenti.it ha registrato un successo senza precedenti su TikTok. Per la prima volta, infatti, lanciando gli hashtag #imparacontiktok, #imparacontiktokitalia e #maturità2021, anche il popolare social network ha raccolto attorno a sé gli studenti alle prese con gli esami di Stato.