Carceri: Salvini, 'singoli errori da punire ma rispetto per uomini in divisa'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Chi sbaglia paga soprattutto se indossa una divisa però non si possono coinvolgere tutti i 40mila donne e uomini di polizia penitenziaria e non si possono sbattere in prima pagina con nomi e cognomi. Serve rispetto per uomini in divisa che ci proteggono in strada, i singoli errori vanno puniti. Conosco quei padri di famiglia sotto accusa e sono convinto che non avrebbero fatto nulla di male”. Così Matteo Salvini a Radio Crc sul caso di Santa Maria Capua Vetere.