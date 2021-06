30 giugno 2021 a

Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, sta indagando per individuare gli scafisti dell'imbarcazione naufragata all'alba di oggi davanti alle coste di Lampedusa, vicino all'isolotto di Lampione. Come apprende l'Adnkronos, si cercano anche i basisti in Tunisia. Da dove è partita due giorni fa l'imbarcazione. Sono sette le vittime, tutte donne.