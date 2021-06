Logistica: sempre più diffusa la tecnologia RFID

30 giugno 2021 a

a

a

(Brescia 1 luglio 2021) - Brescia, 1 luglio 2021 - L'innovazione legata alla tecnologia RFID sta rivoluzionando la logistica, l'industria e il settore retail, con un numero sempre più elevato di applicazioni e di aziende che utilizzano questo sistema avanzato di tracciamento.

Ad ogni modo, il successo più evidente è nel campo della gestione dei magazzini e della distribuzione, dove le soluzioni RFID offrono enormi vantaggi per le supply chain moderne.

Questa tecnologia è strettamente legata alla trasformazione digitale e mette a disposizione delle aziende uno strumento indispensabile per costruire un business più resiliente, sostenibile e smart, con benefici significativi in termini di produttività, efficienza e sicurezza.

Rispetto ai codici a barre l'RFID rappresenta un'evoluzione considerevole, tuttavia la versatilità di questi sistemi consente anche la coesistenza con i BARCODE convenzionali.

Cos'è la tecnologia RFID e come funziona

Nel dettaglio, la

Per monitorare un prodotto basta dotarlo di un RFID tag, dopodiché attraverso appositi lettori è possibile leggere questo elemento in qualsiasi istante, con una velocità di trasmissione dei dati nettamente superiore in confronto a quella delle tecnologie tradizionali.

Nonostante sia un sistema in uso da diversi anni, oggi i dispositivi RFID sono diventati ancora più efficienti, raggiungendo performance notevoli in seguito agli sviluppi delle nuove tecnologie digitali.

Quali sono i vantaggi delle soluzioni RFID per la logistica

Al giorno d'oggi, infatti, aziende di riferimento nel settore come

Innanzitutto, è possibile identificare con precisione ogni prodotto in qualsiasi contesto operativo per incrementare l'efficienza di tutti i processi logistici.

Inoltre, è possibile portare l'automazione del magazzino a un livello superiore, per risparmiare tempo e avere sempre tutto sotto controllo, con uno scambio di informazioni diretto tra i sistemi RFID e i gestionali dell'impresa.

L'ottimizzazione dei processi garantita dalle tecnologie RFID permette di aumentare la produttività, riducendo il personale dedicato ad operazioni non profittevoli per destinare le risorse umane ad attività più importanti per il business.

Il monitoraggio in tempo reale aiuta nell'organizzazione ottimale della logistica in ogni passaggio, mentre l'ampia gamma di moduli software integrabili offre la massima personalizzazione dei sistemi RFID moderni.

Per quali imprese sono adatte le tecnologie RFID

Una delle caratteristiche delle soluzioni RFID è la scalabilità, infatti si tratta di tecnologie adatte quasi ad ogni impresa, dalle grandi aziende che devono gestire centri logistici estremamente complessi, fino alle piccole e medie imprese per le quali è fondamentale la sostenibilità dei costi.

Ad ogni modo, nella valutazione della possibilità di integrazione dei sistemi RFID bisogna considerare anche i vantaggi indiretti, aspetti che possono accelerare il recupero dell'investimento iniziale.

Ad esempio, nelle aziende con problemi di efficienza, margini di errori elevati nell'identificazione dei prodotti e una tracciabilità non ottimale delle merci in magazzino, le tecnologie RFID possono garantire un ritorno importante in termini di riduzione dei costi e aumento dei margini operativi.

Le soluzioni software integrabili con i sistemi RFID

L'evoluzione tecnologica permette di usufruire di nuove soluzioni in ambito software, per sfruttare i sistemi RFID e potenziare la gestione smart dei processi logistici.

Si tratta di un'opportunità per trasformare la propria supply chain e renderla più digitale e resiliente, semplificando anche il passaggio dalla tecnologia BARCODE all'identificazione a radiofrequenze in modo agevole e pratico.

Ad esempio, attraverso la suite Logic di InfinityID è possibile monitorare qualsiasi prodotto o processo, per ottenere la massima tracciabilità e digitalizzare la logistica.

Oltre a sapere dove sono gli articoli in ogni momento e in tutte le fasi dei processi logistici, è possibile misurare le performance e ottenere insight utili per migliorare le prestazioni della supply chain. La struttura modulare dei software per RFID assicura un'elevata flessibilità, per una soluzione personalizzata costruita su misura del proprio business.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Brescia

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per Moon Studio