Più opzioni, stessa sicurezza: Polys, la piattaforma blockchain-based di Kaspersky introduce nuovi metodi di voto e migliora l'usabilità

Milano, 30 giugno 2021

Polys, la piattaforma di voto basata su blockchain di Kaspersky Innovation Hub, è stata potenziata con nuovi metodi di voto per far fronte alla grande richiesta dei clienti. È stata inoltre aggiornata con nuove funzionalità per gli organizzatori, che semplificano l'organizzazione e il coordinamento delle votazioni.

Nell'ultimo anno, diversi aspetti della vita delle persone si sono spostati online, incluso il dover prendere decisioni comuni.

Per supportare gli scenari in continuo cambiamento più richiesti dai clienti, Polys ha aggiunto le seguenti tipologie di voto disponibili out-of-the-box:

• Votazione "Pro, Contro, Astensione"

Con questa nuova forma di voto, gli organizzatori possono creare sondaggi su diversi argomenti all'interno di una sessione, utilizzando un'unica scheda. In questo modo si risparmia tempo per le votazioni che si svolgono durante le riunioni (come assemblee generali annuali, riunioni del consiglio di amministrazione o consigli accademici) tenute da aziende, ONG ed enti educativi. Questo nuovo tipo di votazione si va ad aggiungere alle già esistenti selezioni singole, selezioni multiple e ai sistemi di voto a punti con più opzioni (in cui il votante assegna un tot di punti alle opzioni disponibili).

Nel progettare questo tipo di votazione, la sfida principale è stata garantire un conteggio dei voti rapido ed efficiente, offrendo al contempo una forte tutela della privacy.

• Votazione a scrutinio palese

Oltre al voto segreto garantito da forti algoritmi di anonimizzazione e crittografia, gli utenti possono organizzare votazioni in cui i partecipanti esprimono il loro voto apertamente. Il voto per appello nominale è obbligatorio in alcune situazioni; ad esempio per conferire titoli scientifici che spesso si basano su queste elezioni.

Per rendere più semplice l'organizzazione e la gestione del voto, sono state introdotte le seguenti funzionalità:

• Conteggi e licenze semplificati

I voti fino a un massimo di 5.000 partecipanti ora possono essere organizzati e acquistati senza interazione con il team Polys, permettendo così di velocizzare i conteggi. Il nuovo meccanismo di licenza viene implementato anche sotto forma di smart contract: all'attivazione della licenza, tutti i parametri vengono registrati nella blockchain. Oltre ai pacchetti standard, è possibile formare una licenza speciale su richiesta del cliente, se le opzioni correnti non soddisfano le sue esigenze.

• Tracciamento delle schede aperte

Con questo aggiornamento, l'organizzatore del voto può tenere traccia di chi ha aperto il link da mail o SMS per ricevere la scheda. L'elenco dei partecipanti viene visualizzato in una tabella dedicata nel Pannello Organizzatore nella sezione "votazione in corso". Per garantire l'anonimato degli elettori ed evitare manomissioni, non è possibile vedere chi ha espresso il proprio voto.

• Strumenti per modificare le liste dei votanti

Nella fase di "Creazione", l'elenco dei votanti può essere visualizzato e modificato direttamente nell'interfaccia del sistema di voto.

• Archivio delle sessioni passate

Tutti i sondaggi completati possono ora essere archiviati e visualizzati in un'area speciale del Pannello Organizzatore. Poiché Polys viene eseguito su blockchain, nulla può essere eliminato dal sistema. In precedenza, tutte le sessioni di voto in corso e passate erano in un'unica lista, ma se un organizzatore disponeva numerose elezioni era difficile determinare quali fossero ancora in corso.

Alexander Sazonov, direttore di Polys, commenta i miglioramenti al sistema:

“Esaminiamo tutti i suggerimenti dei nostri clienti e puntiamo a implementare rapidamente le funzionalità più richieste. Ad esempio, un maggior numero di processi decisionali congiunti - che in precedenza avvenivano di persona - si sono spostati online e le schede di voto standard non sempre tengono conto di tutte le specificità di questa tipologia di votazione. Abbiamo notato che alcuni dei nostri clienti tendevano a creare una serie di sessioni di voto, tutte contemporaneamente. Abbiamo quindi aggiornato la nostra piattaforma con questi nuovi metodi e funzionalità di voto, così che i nostri clienti non debbano scegliere tra sicurezza e convenienza".

Ulteriori informazioni su Polys sono disponibili

(1) Sono stati analizzati i dati da dicembre 2020 fino a febbraio 2021 e da dicembre 2019 a febbraio 2020.

