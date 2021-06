Omofobia: scintille a tavolo su ddl Zan, posizioni restano distanti'**

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - E' cominciata da poco la riunione di maggioranza sul ddl Zan e le previsioni della vigilia, sulla difficoltà di avvicinare le posizioni, è stata subito confermata. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, la discussione si sarebbe subito accesa con la Lega contro lo Zan come testo base e contro la calendarizzazione in aula, come chiedono invece Pd, M5S, Leu e Iv. A quanto viene riferito, la Lega sarebbe per proseguire la discussione in commissione.