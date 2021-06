Atletica: Goggia a Iapichino, 'forza Larissa, ti sono vicina'

30 giugno 2021 a

a

a

Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - "Non c'è dispiacere più grande di un infortunio appena prima di un evento iridato, evento per cui è tutta una vita che si lavora. Forza Larissa, ti sono vicina". Così su Twitter la campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia, rincuora Larissa Iapichino dopo l' annuncio della sua rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo a causa di un infortunio. La sciatrice bergamasca nel febbraio scorso aveva dovuto rinunciare ai Mondiali di sci alpino di Cortina per un infortunio a una settimana dalla manifestazione.