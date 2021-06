DTSocialize Holding avvia il processo di quotazione alla London Stock Exchange

30 giugno 2021 a

a

a

(Milano, 30/06/2021) - Milano, 30/06/2021 - È di questi giorni la notizia dell'inizio delle procedure di quotazione in Borsa al London Stock Exchange (in acronimo LSE) di DTSocialize Holding, con sede in UK, società FinTech titolare del progetto DTCircle nato dal sogno dell'imprenditore italiano Daniele Marinelli. “Si concretizza così - leggiamo in una nota stampa dell'azienda - l'idea visionaria del fondatore di DTCircle di far incontrare tecnologia e finanza tradizionale per soddisfare le esigenze in costante evoluzione di persone e aziende in un mondo sempre più online”.

Il termine "Fintech" viene generalmente usato per indicare l'innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica, che può tradursi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, ed anche nuovi operatori di mercato.

La notizia dell'avvio della procedura di quotazione in direct listing alla London Stock Exchange è stata divulgata dopo lo scambio di email e gli incontri avvenuti tra i funzionari della Borsa di Londra stessa e gli advisor della Holding.

Perchè London Stock Exchange

Londra è la patria di numerose aziende Tech e FinTech già quotate in Borsa e la quotazione genera normalmente una crescita significativa per le aziende.DTSocialize holding, sulla scia di altre società tra le quali Spotify, Slack e Coinbase (in US) e Wise (in UK), sceglie l'approccio di Direct Listing rispetto all'IPO tradizionale

Differenza tra IPO e Direct Listing: IPO - prevede l'emissione e conseguente immissione sul mercato di nuove azioni. Direct Listing - vengono messe sul mercato azioni esistenti, il cui prezzo verrà deciso, sulla base della legge di domanda e offerta, il giorno stesso in cui l'azienda si apre al mercato con la quotazione

Il Direct Listing salta la procedura di underwriting da parte delle Banche il che snellisce il processo ma presuppone una forte capacità da parte dell'azienda che lo sceglie di produrre tutti i documenti richiesti, fatto questo però, cresce moltissimo la certezza di arrivare alla quotazione e generare valore per investitori e clienti.